Yeni trafik cezaları, Bakan Yerlikaya'nın yapmış olduğu duyuruların akabinde merak konusu oldu. Karayollarında güvenliği artırmak ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla hazırlanan yeni trafik yasası teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda ele alınarak yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Hız ihlali başta olmak üzere birçok kurala yüksek ceza geliyor. Peki, yeni cezalar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, hangi ihlalde ne ceza verileceğini de ayrıntılarıyla açıkladı.
YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.
Yerlikaya, teklif ile ilgili toplumsal direnç olmadığını söyleyerek, “Toplum yolun en iyisini, kuralların da içselleştirilip, doğru takip edilmesini, denetlenmesini istiyor" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi. TBMM Genel Kurul gündeminde olan trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni anlattı.
Trafik cezalarına dair düzenleme için artık gün sayılıyor. Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre drift, trafiği engelleyecek konvoylar, aracından saldırma maksadıyla inen sürücülere ciddi cezalar söz konusu olacak. Yeni trafik cezaları ile sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları ve yaralanmaları en aza indirmek amaçlanıyor.
Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifi ile amaçlarının kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmek, zamanla bir trafik kültürü inşa etmek olduğunu söyledi. Yerlikaya, caydırıcılığın trafik kültürünün temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir" dedi.
Yerlikaya, trafik cezalarının sadece bir yaptırım olmadığını kaydederek, "Trafik cezaları ile caydırıcılık arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki vardır. Etkin ve adil bir ceza sistemi, bireylerin kurallara saygısını artırır, sürücü alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirir, toplumsal bilinç geliştirir ve en önemlisi can kayıplarını azaltır. Bu nedenle cezalar sadece bir yaptırım değil, aynı zamanda trafik kültürünün dönüşümünü sağlayan stratejik bir araçtır" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, söz konusu teklifin AKP grubunun teklifi olduğunu belirterek, "Benim teklifim değil, AK Parti grubumuzun 36 maddelik kanun teklifi. Bu kanun 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Grup Başkanımızın söylediği, '4-5-6 haftalık zaman dilimleri içinde toplumla çok daha konuşarak, içselleştirerek bunu Meclis'imizden çıkaracağız' şeklinde. Çalışma bu şekilde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
'CİRO ÇEKMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK'
Bakan Yerlikaya, cezaların yüksek olduğu eleştirileriyle ilgili, "Bizim ciro çekmek gibi bir derdimiz yok. Bizim buradan gelecek paraya da ihtiyacımız yok. Medya 'Para cezaları buradan buraya geliyor' derken, aynı medya 'Böyle bir kaza olur mu bu devirde' diyor. Nasıl yapacağız. Yüzde 50 denetimi artırarak gelebileceğimiz yere geldik. İnsanlar kurallar istiyor; 'ben uyuyorum o da uysun' diyor" dedi.
Yeni Hız İhlali Cezaları ve Ehliyete El Koyma Süreleri
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan yeni hız ihlali cezaları, sürücülere hem yüksek para cezaları hem de ehliyete el koyma yaptırımları getiriyor.
Hız sınırı aşımına göre uygulanacak yeni cezalar:
Hız Aşımı (km/s) Para Cezası (₺) Ehliyete El Koyma Süresi
6–10 km/s 2.000 TL Yok
11–15 km/s 4.000 TL Yok
16–20 km/s 6.000 TL Yok
21–25 km/s 8.000 TL Yok
26–35 km/s 12.000 TL Yok
36–45 km/s 15.000 TL Yok
46–55 km/s 20.000 TL 30 gün
56–65 km/s 25.000 TL 60 gün
66 km/s ve üzeri 30.000 TL 90 gün
Amaç: Caydırıcılığı Artırmak
İçişleri Bakanlığı'na göre, yeni düzenlemenin amacı:
Trafikte kural ihlallerini azaltmak
Can ve mal güvenliğini sağlamak
Sürücülerin disiplinini artırmak