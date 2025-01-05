1 MİLYAR KİŞİ ETKİLENECEK





Türklerin çok seyahat ettiği ülkelerden olan Almanya'ya gidecek yeşil ve diplomatik pasaportlular için ön bildirim 2025'in ilk yarısı başlayacak. ETIAS'tan aralarında Türklerin de olduğu 1 milyar kişinin etkilenmesi bekleniyor.







