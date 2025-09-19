YKS EK TERCİHLER ÖSYM BOŞ KONTENJANLAR SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS ek tercih ne zaman, tercih ücreti ne kadar, boş kontenjanlar açıklandı mı?

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlamak üzere. ÖSYM, 2025 YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımlayarak boş kontenjanlar ve taban puanları açıklayacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecek.
YKS ek tercih dönemine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte üniversite hayalini sürdürmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzu bekliyor. Hem 2 yıllık hem de 4 yıllık bölümlerin yer aldığı tablolar, adayların tercih listesine yön verecek.
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayına alınmadı. YÖK, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri KKTC üniversiteleri ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirdi. Geçtiğimiz yıllarda merkezi yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yaklaşık 2 hafta içerisinde ek tercih kılavuzunun açıklandığı görülüyor.
2025 yılında YKS ek tercih kılavuzunun en geç önümüzdeki hafta erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
KONTENJANLARIN DOLULUK ORANI DİKKAT ÇEKTİ
Devlet üniversitelerinde bu yıl lisans bölümleri için 280 bin 900 kontenjan ayrılmıştı. Boş kalan kontenjan sayısı ise 3 bin oldu. Vakıf üniversitelerinde (özel) ise ayrılan kontenjan 4 yıllık bölümler için 107 bin olurken 27 bini boş kaldı.
Devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 388 bin 644 kontenjan yer alırken yerleşen aday sayısı toplamda 358 bini buldu. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan bölümler bu kontenjanlara eklenecek ve ek tercihler başlayacak.
EK TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT
Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor. YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM’lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilirler.