YKS EK TERCİHLER ÖSYM BOŞ KONTENJANLAR SON DAKİKA: YKS ek tercileri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?

2025 YKS ek tercih süreci için geri sayım başladı. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM, boş kalan kontenjanları adayların erişimine açacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak?
Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci şans niteliği taşıyan 2025 YKS ek tercih dönemi gündemde. Boş kontenjanlar ve taban puanlar ÖSYM’nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile açıklanacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek.
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayına alınmadı. YÖK, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri KKTC üniversiteleri ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirdi. Geçtiğimiz yıllarda merkezi yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yaklaşık 2 hafta içerisinde ek tercih kılavuzunun açıklandığı görülüyor.
2025 yılında YKS ek tercih kılavuzunun en geç önümüzdeki hafta erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
KONTENJANLARIN DOLULUK ORANI DİKKAT ÇEKTİ
Devlet üniversitelerinde bu yıl lisans bölümleri için 280 bin 900 kontenjan ayrılmıştı. Boş kalan kontenjan sayısı ise 3 bin oldu. Vakıf üniversitelerinde (özel) ise ayrılan kontenjan 4 yıllık bölümler için 107 bin olurken 27 bini boş kaldı.
Devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 388 bin 644 kontenjan yer alırken yerleşen aday sayısı toplamda 358 bini buldu. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan bölümler bu kontenjanlara eklenecek ve ek tercihler başlayacak.
EK TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT
Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor. YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM’lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilirler.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor.
Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak.