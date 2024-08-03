Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz'da başlamasının ardından normal şartlarda tercihler için verilen süre bugün doluyordu. ÖSYM, üniversite tercih süresiyle ilgili aldığı yeni kararı duyurdu. Peki, YKS tercihleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? YKS tercihleri için son gün ne zaman? İşte ÖSYM'den yapılan YKS tercih süresi açıklamasının detayları...
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercihleri 25 Temmuz tarihinde başladı. 2 Ağustos'ta sona erecek YKS tercihleri için ÖSYM'den yeni bir duyuru geldi. YKS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...
YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Üniversiteli adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi sürüyor. ÖSYM üniversite tercih süresiyle ilgili son dakika kararını duyurdu. ÖSYM, YKS tercih sürelerinin 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı.
ÖSYM'DEN YKS TERCİH SÜRESİ AÇIKLAMASI
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.
Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.
Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih süreci 25 Temmuz-2 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. ÖSYM, tercih sonuçlarının açıklanma tarihini henüz bildirmedi. Ancak, genellikle 15 gün içinde açıklandığı için sonuçların en geç 16 Ağustos'a kadar duyurulması bekleniyor. Üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak.