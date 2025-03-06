Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), 16 Şubat'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapıldı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YÖKDİL sonuç haftasına girildi. ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL/1 sonuçları bugün açıklanacak. Peki YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilecek?