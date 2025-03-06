Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavına katılım sağlayanlar YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM''den gelen son dakika duyurusuna göre sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), 16 Şubat'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapıldı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YÖKDİL sonuç haftasına girildi. ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL/1 sonuçları bugün açıklanacak. Peki YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilecek?
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM YÖKDİL sonuç duyurusunu resmi internet hesabı ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.
YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
YÖKDİL/1 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
YÖKDİL’in sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖKDİL TAKVİMİ 2025
YÖKDİL/2
YÖKDİL/2 Başvuru Tarihleri:
11.06.2025
18.06.2025
YÖKDİL/2 Sınav Tarihi:
27.07.2025
YÖKDİL/2 Sonuç Tarihi:
15.08.2025
e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler
e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler Sınav Tarihi:
24.05.2025
e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler Sonuç Tarihi:
24.05.2025
e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri
e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri Sınav Tarihi:
25.05.2025
e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri Sonuç Tarihi:
25.05.2025
e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri
e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
22.05.2025
e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri Sınav Tarihi:
31.05.2025
e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri Sonuç Tarihi:
31.05.2025