Yozgat’ta yılın ilk kar yağışı, sabahın erken saatlerinden itibaren kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Yozgat’ta kar yağışları ile birlikte 25 Kasım'da okullar tatil mi sorusu akıllara geldi. Valilikten son dakika açıklaması geldi. Yozgat’ta okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Yozgat merkez ve illerinde okullara kar tatili var mı?

1 /3 Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı araçlara zor anlar yaşatıyor. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Devecipınar köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıkarak kara saplandı. Araç Jandarma ekiplerinin müdahalesi ve çekici yardımı kurtarıldı.

2 /3 Yozgat’ta etkili olan kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler yarın okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. İşte Yozgat Valiliğinden gelen son dakika kar tatili açıklaması.