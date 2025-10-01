KYK Yurt Time başvuru süreci, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik dijital çözümler sunmaya devam ediyor. Yurt yerleştirme işlemlerinin daha hızlı ve şeffaf yürütülmesini amaçlayan sistem, öğrencilerin tercihlerini kolayca yapabilmesini sağlıyor. E-Devlet entegrasyonu sayesinde başvuru ekranına erişim kolaylaşırken, sistem üzerinden yapılan işlemler öğrencilerin başvuru durumlarını anlık olarak takip etmelerine olanak tanıyor. 22 Eylül Pazartesi günü başlayan başvurular, 24 Eylül Çarşamba günü sona eriyor. KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt Time başvurusu e-Devlet ekranı, 22 Eylül Pazartesi günü erişime açıldı. Yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve gerçek hizmet ortamında kamuyu tanıması amacıyla geliştirilen Yurt-Time Spor Projesi başvuruları, birinci sınıfın ikinci dönemi veya daha üst sınıflarda eğitim gören öğrenciler tarafından yapılacak.
KYK YURT TİME SPOR BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Konuya ilişkin bir tarih duyurulmadı. Sonuçlar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinde duyurulacak.
KYK YURT-TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
KYK yurtlarında kalan öğrencilere hem ek ekonomik gelir sağlama hem de yurt işleyişine katkıda bulunma imkanı sunan Yurt-Time Projesi için başvuru süreci bugün sona eriyor.
KYK YURT TİME BAŞVURULARI NASIL NEREDEN YAPILIR?
KYK Yurt Time başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğinden işlemlerini halletmeleri gerekiyor.
YURT TİME NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.
Yurt time spor projesi kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.
Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.
Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.