KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 KYK Yurt Time Spor başvuru sonuvu sorgulama ekranı

Tuğba Güner
09:5911/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
KYK Yurt Time başvuru süreci, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik dijital çözümler sunmaya devam ediyor. Yurt yerleştirme işlemlerinin daha hızlı ve şeffaf yürütülmesini amaçlayan sistem, öğrencilerin tercihlerini kolayca yapabilmesini sağlıyor. E-Devlet entegrasyonu sayesinde başvuru ekranına erişim kolaylaşırken, sistem üzerinden yapılan işlemler öğrencilerin başvuru durumlarını anlık olarak takip etmelerine olanak tanıyor. 22 Eylül Pazartesi günü başlayan başvurular, 24 Eylül Çarşamba günü sona erdi. KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

KYK Yurt Time sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Her yıl KYK bünyesinde yer alan öğrencilerin başvurduğu Yurt Time Spor başvuru sonuçları için beklenen açıklama geldi. Yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve gerçek hizmet ortamında kamuyu tanıması amacıyla geliştirilen Yurt-Time Spor Projesi başvuruları, birinci sınıfın ikinci dönemi veya daha üst sınıflarda eğitim gören öğrenciler tarafından yapıldı.

KYK YURT TİME SPOR BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi’nin başvuru sonuçları açıklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla Yurt-Time Spor ve Yurt-Time Pro olarak iki farklı alanda gerçekleştirilen projeye 104 bin 466 genç başvuru yaptı.


Tamamen akademik başarı kriteri esas alınarak gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarına göre proje kapsamında 9 bin 672 öğrenci kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı çalışma alanında günlük iki, haftalık sekiz saat olmak üzere görev alarak harçlıklarını kazanacak.

KYK YURT-TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere hem ek ekonomik gelir sağlama hem de yurt işleyişine katkıda bulunma imkanı sunan Yurt-Time Projesi için başvuru süreci bugün sona eriyor.

KYK YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

YURT TİME NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.

Yurt time spor projesi kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.

Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.




#kyk
#kyk yurt time başvuru
#yurt time başvuru sonuçları
