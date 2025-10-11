KYK YURT TİME SPOR BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi’nin başvuru sonuçları açıklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla Yurt-Time Spor ve Yurt-Time Pro olarak iki farklı alanda gerçekleştirilen projeye 104 bin 466 genç başvuru yaptı.





Tamamen akademik başarı kriteri esas alınarak gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarına göre proje kapsamında 9 bin 672 öğrenci kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı çalışma alanında günlük iki, haftalık sekiz saat olmak üzere görev alarak harçlıklarını kazanacak.