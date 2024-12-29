Memur ve emekli maaşı zam oranı, aralık enflasyonuna göre belirlenecek. Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak 2025 günü belirlenecek. İşte emekli ve memur maaş zammı 2025 detayları.
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları için geri sayım sürüyor. Memur ve emekli maaşları, her yıl yapılan toplu sözleşme görüşmeleri ile belirlenir. Enflasyon oranları, ekonomik büyüme ve bütçe imkanları gibi faktörler, zam oranlarını doğrudan etkiler. Asgari ücret zam belirlenmesinden sonra gözler memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kurlulara döndü. Peki, memur ve emekli zam beklentisi ne yönde? Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç olur? Zam oranı ayın kaçında açıklanacak?
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor. Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak. Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.
2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark hakkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.
Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,95'lik enflasyon farkına hak kazanacak. Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12,62 olarak gerçekleşecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.
En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Zam oranının yüzde 12,62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 44 bin 121 liraya yükselecek. Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak. Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.
TEMMUZ 2024’TE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlenmişti. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşmişti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapılmıştı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükselmişti.