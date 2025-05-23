Ziraat Bankası kadrosunda çalışmak isteyenlerin beklediği haber geldi. Ziraat Bankası, 2025 yılında bünyesine 150 gişe memuru alınacağını duyurdu. Banka personel alımı başvurusu başladı. Ziraat Bankası alımları başvuru şartları.
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası, 2025 yılı için çeşitli kadrolara personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular başladı. Peki Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası personel alımı başvuruları ne zaman, hangi pozisyonlara alım olacak, başvuru şartları nedir? İşte detaylar.
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ziraat Bankası için başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır.
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“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava başvuracak adaylar, üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 900 TL ödeyecektir.
Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir.
Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.
ZİRAAT BANKASI İŞE ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-1 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.