Amasya’da Ramazan pideleri meslek liselilerden

Amasya’da hastane ve okul pansiyonlarının ihtiyacı olan Ramazan pideleri, meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanıyor. Amasya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 5 öğrenci ve 2 usta, günlük 500 pide hazırlayıp iftar sofralarına gönderiyor. Hijyen ve gıda güvenliğine dikkat eden pideci liseliler ‘Maskeli beşler’ olarak tanınıyor.

1 /8 Ellerde şekillenen hamur lezzetli pidelere dönüşüyor 180 öğrencinin eğitim aldığı okulun modern atölyesinde üretimin her etabında hijyen ile gıda güvenliğine önem veren Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, elleriyle şekillendirdikleri hamurları fırında pişirip lezzetli pidelere dönüştürüyor.

2 /8 Mezun olduğu okulunda usta öğretici Baba mesleği olan pideciliği mezun olduğu okulunda üstlendiği usta öğretici göreviyle sürdürdüğünü belirten Ali Erdem Küpçü, "Burada Ramazan pidesi ve ekmek yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin de mesleği öğrenmelerini sağlıyoruz. Hastaneye, belediyeye, okul pansiyonlarına günlük 500 pide satıyoruz" dedi.

3 /8 Onlara ‘Maskeli beşler’ diyorlar Mezun olduktan sonra pidecilik alanında iş bulmayı isteyen 12. sınıf öğrencisi Alican Petek, "Sürekli maske ve bone taktığımız için arkadaşlarımız bize ‘Maskeli beşler’ diyor. Hijyen ve gıda güvenliğine çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

4 /8 Pideler bol susamlı Ekibe bu yıl katılan 9. sınıf öğrencisi Sadık İlistir de, bol susamlı pidelerinin yapımında iddialı olduklarını söyledi.

