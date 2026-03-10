Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Amasya’da Ramazan pideleri meslek liselilerden

Amasya’da Ramazan pideleri meslek liselilerden

10:5610/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Amasya’da hastane ve okul pansiyonlarının ihtiyacı olan Ramazan pideleri, meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanıyor. Amasya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 5 öğrenci ve 2 usta, günlük 500 pide hazırlayıp iftar sofralarına gönderiyor. Hijyen ve gıda güvenliğine dikkat eden pideci liseliler ‘Maskeli beşler’ olarak tanınıyor.

Ellerde şekillenen hamur lezzetli pidelere dönüşüyor

180 öğrencinin eğitim aldığı okulun modern atölyesinde üretimin her etabında hijyen ile gıda güvenliğine önem veren Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, elleriyle şekillendirdikleri hamurları fırında pişirip lezzetli pidelere dönüştürüyor.

Mezun olduğu okulunda usta öğretici

Baba mesleği olan pideciliği mezun olduğu okulunda üstlendiği usta öğretici göreviyle sürdürdüğünü belirten Ali Erdem Küpçü, "Burada Ramazan pidesi ve ekmek yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin de mesleği öğrenmelerini sağlıyoruz. Hastaneye, belediyeye, okul pansiyonlarına günlük 500 pide satıyoruz" dedi.

Onlara ‘Maskeli beşler’ diyorlar

Mezun olduktan sonra pidecilik alanında iş bulmayı isteyen 12. sınıf öğrencisi Alican Petek, "Sürekli maske ve bone taktığımız için arkadaşlarımız bize ‘Maskeli beşler’ diyor. Hijyen ve gıda güvenliğine çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Pideler bol susamlı

Ekibe bu yıl katılan 9. sınıf öğrencisi Sadık İlistir de, bol susamlı pidelerinin yapımında iddialı olduklarını söyledi.

#Ramazan
#İftar
#Sahur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Isparta TOKİ arsa parsel belirleme kurası çekildi: TOKİ Yalvaç müstakil arsa kura sonuları isim listesi