İftar ve sahurun yeni gözdesi: Simit dolması

Simit dolmasının, fırınlarda özellikle Ramazan ayında üretildiğini anlatan Özkan, "Simit dolmasını Ramazan dışında üretip satanlar da var ama bu dönemdeki kadar normalde tüketilmiyor. Simit dolması şu anda 370 gram ağırlığında 30 liradan satışı yapılıyor" diye konuştu.