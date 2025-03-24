Ramazan Bayramı öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı: Bu hilelere dikkat

Antep fıstığı yerine yer fıstığı

Evlerde şerbetli tatlı üretim ve tüketimin de yüksek derecede şeker kaynatıldığı için çok fazla risk barındırmıyor. En çok karşılaştığımız bir diğer durum ise fıstıklı baklava da şerbette yapılan hile gibi Antep fıstığı yerine yer fıstığını gıda boyaları ile renklendirerek koyulması ya da bezelyenin bir alternatif olarak kullanılması.