2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye'nin E grubu puan durumu ve fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Gürcistan ile oynadığı kritik maçı 4-1'lik skor ile kazanmayı başardı. Grupta İspanya ile yaptığı 6-0'lık mağlubiyetin ardından, Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla yenerek moral bulan Türkiye, dünya kupasına katılma yolundaki mücadelesi devam ediyor. A Millilerin Gürcistan maçının ardından ise puan durumu netleşti. Peki Türkiye'nin kalan maçları hangileri? İşte Türkiye E Grubu puan durumu ve maç fikstürü.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu akşam Gürcistan'ı deviren milliler, grupta şu an 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü grupta Türkiye, büyük bir çıkış yakalayarak dünya kupasına katılma yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor.
Türkiye’nin gruptaki durumu
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne oldukça hızlı bir başlangıç yaptı. İlk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak ikinci maçında İspanya karşısında 6-0’lık ağır bir mağlubiyet alarak taraftarlarını üzüntüye boğdu. Bu şok yenilginin ardından Türkiye, Bulgaristan’ı 6-1 gibi farklı bir skorla yenerek moral buldu ve gruptaki averajını düzeltti.
Grupta 2. sırada yer alan Türkiye, 9 puanla play-off ve doğrudan katılım için fırsatını kolluyor. İspanya ise 12 puanla liderliğini sürdürüyor. Gürcistan, 3 puanla 3. sırada yer alırken, Bulgaristan henüz puanla tanışamadı ve son sırada yer alıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Puan Durumu
İspanya – 12 puan
Türkiye – 9 puan
Gürcistan – 3 puan
Bulgaristan – 0 puan
Kalan maçlar ve Türkiye'nin fırsatları
Türkiye, kalan maçlarında büyük bir çıkış yapmayı hedefliyor. 14 Ekim’de Gürcistan ile oynayacağı iç saha maçında alınacak galibiyet, Türkiye’yi ilk iki sıradaki yerini sağlamlaştırmak için önemli bir adım atmış olacak. Ardından 15 Kasım’da Gürcistan'ı deplasmanda yenerek bir adım daha atması bekleniyor. En kritik mücadele ise 18 Kasım'da İspanya ile oynanacak. Bu maç, Türkiye’nin gruptan çıkma şansı açısından belirleyici olabilir.
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu Fikstürü
14 Ekim
Türkiye - Gürcistan
İspanya - Bulgaristan
15 Kasım
Gürcistan - İspanya
Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım
İspanya - Türkiye
Bulgaristan - Gürcistan
Türkiye'nin hedefi: Dünya Kupası
A Milli Takım, gruptan çıkmayı ve 2026 Dünya Kupası’na katılmayı hedefliyor. Gruptan çıkmanın yanı sıra, Türkiye'nin performansı, futbolseverler için umut verici bir tablo oluşturuyor. Takım, son Bulgaristan maçındaki güçlü performansını devam ettirerek İspanya ve Gürcistan gibi güçlü rakipleri de geride bırakma potansiyeline sahip. Bu turnuva, Türkiye'nin uzun zamandır beklenen büyük başarısını elde etmesi adına önemli bir fırsat.
Eleme sistemi ve gruplardan çıkacak takım sayısı
2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde ilk sırayı alan 12 takım doğrudan finallere katılma hakkı kazanacak.
Gruplarında ikinci olan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım, toplam 16 takım play-off turunda mücadele edecek.
Bu play-off'lar sonucunda son 4 bilet sahibini bulacak ve bu takımlar da finallere katılacak. Yani toplamda 16 Avrupa takımı final turnuvasına katılma hakkı elde edecek