2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye'nin E grubu puan durumu ve fikstürü





Türkiye’nin gruptaki durumu





A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne oldukça hızlı bir başlangıç yaptı. İlk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak ikinci maçında İspanya karşısında 6-0’lık ağır bir mağlubiyet alarak taraftarlarını üzüntüye boğdu. Bu şok yenilginin ardından Türkiye, Bulgaristan’ı 6-1 gibi farklı bir skorla yenerek moral buldu ve gruptaki averajını düzeltti.





Grupta 2. sırada yer alan Türkiye, 9 puanla play-off ve doğrudan katılım için fırsatını kolluyor. İspanya ise 12 puanla liderliğini sürdürüyor. Gürcistan, 3 puanla 3. sırada yer alırken, Bulgaristan henüz puanla tanışamadı ve son sırada yer alıyor.







