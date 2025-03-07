4 büyüklerin Süper Lig'deki sarı ve kırmızı kart raporu açıklandı

Süper Lig'de sezonun bitmesine yaklaşırken şu ana kadar oynanmış maçlarda çıkan kartlarla ilgili veriler açıklandı. Bu rapora göre maçlarında en az ve en çok kart gören takımlar belli oldu.

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2 /7 Süper Lig'de en çok sarı kart gören takım Galatasaray. Sarı Kırmızılılar ligde şimdiye kadar toplam 56 sarı kart gördü.

3 /7 Beşiktaş, 4 büyükler arasında Süper Lig'de şimdiye kadar en az sarı kart gören takım konumunda. Siyah Beyazlılar şimdiye kadar 44 kez sarı kart gördü.

4 /7 4 büyükler arasında şimdiye kadar ligde kırmızı kart görmeyen tek takım Fenerbahçe konumunda.

5 /7 Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de rakiplerine en çok kart gösterilen takım durumunda. Sarı Lacivertlilerin rakiplerine toplamda 82 sarı kart çıkarken 5 de kırmızı kart gösterildi.

6 /7 Süper Lig'de 4 büyükler arasında rakiplerine en az sarı kart gösterilen takım ise Trabzonspor oldu. Bordo Mavililerin rakiplerine toplam 55 sarı kart çıktı.