Abdülkadir Ömür'e Süper Lig'den 3 talip birden

Trabzonspor'dan Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye dönüyor. Yıldız futbolcu için 3 Süper Lig ekibinin devrede olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

1 /7 Hull City'de bekleneni veremeyen Abdülkadir Ömür, yeniden Süper Lig'in yolunu tutabilir.

2 /7 Geçen sezonun ara transfer döneminde 2.5 milyon Euro bonservisle Trabzonspor'dan Hull City'e transfer olan futbolcu, Süper Lig'den 3 ekibin radarında.

3 /7 Fanatik'te yer alan habere göre Başakşehir, Eyüpspor ve Göztepe, Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor.

4 /7 Abdülkadir Ömür'ün İstanbul faktörü nedeniyle Başakşehir ve Eyüpspor'a sıcak baktığı aktarıldı.

5 /7 Türkiye'de sadece Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, adı geçen takımlarla anlaşması durumunda Süper Lig'de ilk kez başka bir takım adına ter dökecek.

6 /7 Abdülkadir Ömür, Hull City formasıyla bu sezon 20 maçta forma giydi.