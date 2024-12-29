Abdülkadir Ömür'e Süper Lig'den 3 talip birden

Trabzonspor'dan Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye dönüyor. Yıldız futbolcu için 3 Süper Lig ekibinin devrede olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
Hull City'de bekleneni veremeyen Abdülkadir Ömür, yeniden Süper Lig'in yolunu tutabilir.
Geçen sezonun ara transfer döneminde 2.5 milyon Euro bonservisle Trabzonspor'dan Hull City'e transfer olan futbolcu, Süper Lig'den 3 ekibin radarında.
Fanatik'te yer alan habere göre Başakşehir, Eyüpspor ve Göztepe, Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor.
Abdülkadir Ömür'ün İstanbul faktörü nedeniyle Başakşehir ve Eyüpspor'a sıcak baktığı aktarıldı.
Türkiye'de sadece Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, adı geçen takımlarla anlaşması durumunda Süper Lig'de ilk kez başka bir takım adına ter dökecek.
Abdülkadir Ömür, Hull City formasıyla bu sezon 20 maçta forma giydi.
25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.