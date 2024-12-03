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Galatasaray’a Abdülkerim Bardakcı’dan kötü haber: İlk yarıyı kapattı!

Galatasaray’a Abdülkerim Bardakcı’dan kötü haber: İlk yarıyı kapattı!

14:263/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Eyüpspor maçının 39. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kalan Abdülkerim Bardakcı’dan kötü haber geldi. Milli oyuncunun sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildi. Oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise açıklandı. Peki, Abdülkerim Bardakcı sakat mı, kaç maç yok? İşte detaylar.

Eyüpspor maçında 2 puan bırakan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığıyla sarsıldı.


Söz konusu maçta sakatlanan deneyimli stoperden Galatasaray'a kötü haber geldi.


Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili dün yaptığı açıklamada oyuncunun sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiği bildirildi.


ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKAT MI, KAÇ MAÇ YOK?


Sabah Gazetesi'nin haberine göre Abdülkerim Bardakcı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.


Abdülkerim Bardakcı söz konusu periyotta Sivasspor, Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemecek.

#Galatasaray
#Abdülkerim Bardakcı
#Eyüpspor

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