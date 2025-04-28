Abdülkerim Durmaz "Türkiye'nin en iyisi" dedi: Sosyal medyada tartışma çıktı

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Abdülkerim Durmaz, sarı-lacivertli takımın yıldızı için "Türkiye'nin en iyisi" yorumunu yaptı. Ertem Şener ise Durmaz'ın bu yorumuna katılmadı. İkili arasında yaşanan bu atışma sosyal medyada gündem oldu.
Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Beyaz TV'de yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:
"Evinde Kayserispor'dan 3 gol yiyip puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluğu altın tepside Galatasaray'a vermiştir. Herkes Eyüpspor'un Galatasaray'dan puan alabileceğini düşünmüştü ama artık ligde ununu eleyenler sezonun bitmesini bekliyor, hatta bazı takımlar sezonu kapattı."
"Arda Turan, Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkardı ve büyük ihtimalle takımı ilk 8'de bitirecek. Arda Turan, başarısız değil. Herkese taş çıkaran Göztepe nerede? Kayserispor'la aynı yerde."
"Galatasaray'ın 3-4 gol atacağını tahmin ediyordum ama Galatasaray 5 gol attı."
"Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'deki derbiyi kaybetmeyip Galatasaray'ı yenseydi şu an 1 puanla liderdi. Büyük ihtimalle de şampiyon olacaktı."
"Ali Koç belki de bu sezon en hatasız hoca seçimini, transferlerini yaptı. Transferlerin hemen hemen hepsini kampa yetiştirdi, yine olmadı. Demek ki nasipsizlik var. Bu artık akılla açıklanmıyor."
Abdülkerim Durmaz ayrıca Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'in Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu olduğunu söyledi. Durmaz, "Fred ile Türkiye’deki hiçbir orta saha oyuncusu kıyaslanamaz. Fred performans olarak hepsinin önündedir. Fred’i Galatasaray’ın elinden aldı zaten iyi ki de almış" ifadelerini kullandı.
Programın moderatörü Ertem Şener ise Abdülkerim Durmaz'ın Fred yorumuna katılmadığını belirterek, "Lemina ve Torreira'yı değişmem" dedi. İkilinin bu atışması sosyal medyada da tartışma konusu oldu.