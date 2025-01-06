PATRİCK KLUİVERT HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI, BAŞARILARI NELER?





Patrick Kluivert, futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlük ve antrenörlük alanında da çalışmış bir isim. İşte Kluivert'in teknik direktörlük ve antrenörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar ve başarıları:



