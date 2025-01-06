Bir dönem Süper Lig’de Adana Demirspor’u çalıştıran Patrick Kluivert’ın yeni adresi belli oldu. Hollandalı teknik adam yeni kulübüyle 2+2 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar.
Kariyerinde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Patrick Kluivert'tan sürpriz bir imza geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile anlaşma sağladı.
2+2 yıllık sözleşme imzalanacak Kluivert için 12 Ocak'ta imza töreni düzenlenecek.
48 yaşındaki teknik adamın ilk hedefi Dünya Kupası elemeleri olacak.
PATRİCK KLUİVERT HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI, BAŞARILARI NELER?
Patrick Kluivert, futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlük ve antrenörlük alanında da çalışmış bir isim. İşte Kluivert'in teknik direktörlük ve antrenörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar ve başarıları:
Çalıştırdığı Takımlar:
AZ Alkmaar (2008-2010): Kluivert, kariyerine AZ Alkmaar'da asistan antrenör olarak başladı. Bu dönemde belirli bir başarı listesi sunmak zor, ancak genç oyuncuların gelişiminde rol oynadı.
NEC Nijmegen (2010-2011): Yine asistan antrenör olarak görev yaptı.
Brisbane Roar (2012): Avustralya'da kısa bir süre asistan antrenör olarak çalıştı.
Jong FC Twente (2011-2012): Hollanda'da ikinci takım düzeyinde teknik direktörlük yaptı ve bu takımla ulusal rezerv ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Curaçao Milli Takımı (2015-2016): Curaçao'yu 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve 2017 Karayipler Kupası elemelerinde çalıştırdı. Bu dönemde belirgin bir başarı kaydedemedi, ancak takımın gelişimine katkıda bulundu.
Paris Saint-Germain (2016-2017): Futbol direktörü olarak görev yaptı, bu rolde takımın kadro stratejisine katkıda bulundu.
Barcelona B (2019-2020): Barcelona'nın genç takımını çalıştırdı.
Adana Demirspor (2023): Süper Lig'de kısa bir dönem teknik direktörlük yaptı. Takımı ile 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı, 41 gol atarken 29 gol yedi.