Adana Demirspor’da beklenen ayrılık: İstifası duyuruldu!

Başta başkanımız Murat Sancak olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz teknik direktörler, her an taşın altına elini koyan futbolcu kardeşlerim, desteğini bir an olsun esirgemeyen Adana Demirspor taraftarı, kulüp personellerimiz ve beni bir an yalnız bırakmayan teknik ekibime çok teşekkür ederim.



