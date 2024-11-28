Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Adana Demirspor’da beklenen ayrılık: İstifası duyuruldu!

Adana Demirspor’da beklenen ayrılık: İstifası duyuruldu!

14:1428/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatını sürdüren Adana Demirspor’da beklenen ayrılık geldi.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, görevinden ayrıldığını duyurdu.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Damla, ayrılığı şu ifadelerle duyurdu:


"Büyük Adana Demirspor Camiasına, Beş sezon boyunca Adana Demirspor'da teknik heyetin çeşitli kademelerinde zaman zaman teknik direktör olarak görev yaptım.


Göreve geldiğim ilk günden itibaren elimden geleni yaptım ve bu büyük camiaya hizmet ettim. 26 yıl sonra gelen şampiyonluk ve Avrupa mücadelesinde bu gururu hep birlikte yaşadık.

Son zamanlarda kulübün içinde bulunduğu tüm olumsuzluklara rağmen ben ve ekibim canla başla mücadele ettik. Bugün itibariyle kendi isteğimle görevimden ayrılmış bulunuyorum.


Başta başkanımız Murat Sancak olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz teknik direktörler, her an taşın altına elini koyan futbolcu kardeşlerim, desteğini bir an olsun esirgemeyen Adana Demirspor taraftarı, kulüp personellerimiz ve beni bir an yalnız bırakmayan teknik ekibime çok teşekkür ederim.


En büyük temennim sezon sonunda Adana Demirspor'un ligde kalmasıdır. Sevgi ve saygılarımla..."


#Adana Demirspor
#Süper Lig
#Serdan Damla

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BAĞ-KUR, 4C’lİYE ÖDEME LİSTESİ OLUŞTU: 12.500, 14.500, 19.750 lira maaş alana…