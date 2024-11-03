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Alanyaspor'da Tekke dönemi sona erdi

Alanyaspor'da Tekke dönemi sona erdi

18:363/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Tekke, Bodrum FK maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Alanyaspor deplasmanda Bodrum Fk ile 0-0 berabere kaldı.

Alanyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı.

47 yaşındaki teknik adam, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 10 puan toplarken 0.91 maç başı puan ortalaması yakaladı.

#Fatih Tekke
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig

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