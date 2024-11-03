Alanyaspor'da Tekke dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Tekke, Bodrum FK maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Alanyaspor deplasmanda Bodrum Fk ile 0-0 berabere kaldı.
Alanyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı.
47 yaşındaki teknik adam, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 10 puan toplarken 0.91 maç başı puan ortalaması yakaladı.