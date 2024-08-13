Alex istedi, Mourinho onay verdi: Antalyaspor iki Fenerbahçeli yıldızın peşinde

Antalyaspor’un teknik direktörü Alex de Souza, iki Fenerbahçeli yıldızı transfer listesine ekledi. Ligin ilk haftasında evinde Göztepe ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor orta sahaya transferler yapacak. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza iki yıldızın transferi için yönetime talimat verdi. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği iki isme Antalyaspor talip oldu.

2 / 10 A Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor, Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgileniyor.

3 / 10 Akdeniz ekibinin iki oyuncu için Fenerbahçe ile görüştüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği ifade edildi.



4 / 10 30 yaşındaki Miha Zajc, sarı lacivertli takımda 123 maça çıktı ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



5 / 10 27 yaşındaki Miguel Crespo ise, Fenerbahçe ile 80 maça çıktı ve 5 gol, 7 asist yaptı.



6 / 10 Miha Zajc’ın güncel piyasa değeri 2.40 milyon euro.

7 / 10 Miguel Crespo’nun ise güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

8 / 10 Miha Zajc ve Miguel Crespo

9 / 10 Miha Zajc ve Miguel Crespo