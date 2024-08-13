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Spor

Alex istedi, Mourinho onay verdi: Antalyaspor iki Fenerbahçeli yıldızın peşinde

14:59 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 15:00 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Antalyaspor’un teknik direktörü Alex de Souza, iki Fenerbahçeli yıldızı transfer listesine ekledi. Ligin ilk haftasında evinde Göztepe ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor orta sahaya transferler yapacak. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza iki yıldızın transferi için yönetime talimat verdi. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği iki isme Antalyaspor talip oldu.

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A Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor, Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgileniyor.

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Akdeniz ekibinin iki oyuncu için Fenerbahçe ile görüştüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği ifade edildi.


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30 yaşındaki Miha Zajc, sarı lacivertli takımda 123 maça çıktı ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.


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27 yaşındaki Miguel Crespo ise, Fenerbahçe ile 80 maça çıktı ve 5 gol, 7 asist yaptı.


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Miha Zajc’ın güncel piyasa değeri 2.40 milyon euro.  

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Miguel Crespo’nun ise güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

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Miha Zajc ve Miguel Crespo

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Miha Zajc ve Miguel Crespo

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Miha Zajc ve Miguel Crespo

#Alex de Souza
#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Antalyaspor
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