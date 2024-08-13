Alex istedi, Mourinho onay verdi: Antalyaspor iki Fenerbahçeli yıldızın peşinde

Antalyaspor’un teknik direktörü Alex de Souza, iki Fenerbahçeli yıldızı transfer listesine ekledi. Ligin ilk haftasında evinde Göztepe ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor orta sahaya transferler yapacak. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza iki yıldızın transferi için yönetime talimat verdi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği iki isme Antalyaspor talip oldu.
A Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor, Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgileniyor.
Akdeniz ekibinin iki oyuncu için Fenerbahçe ile görüştüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği ifade edildi.
30 yaşındaki Miha Zajc, sarı lacivertli takımda 123 maça çıktı ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
27 yaşındaki Miguel Crespo ise, Fenerbahçe ile 80 maça çıktı ve 5 gol, 7 asist yaptı.
Miha Zajc’ın güncel piyasa değeri 2.40 milyon euro.
Miguel Crespo’nun ise güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
Miha Zajc ve Miguel Crespo
Miha Zajc ve Miguel Crespo
Miha Zajc ve Miguel Crespo