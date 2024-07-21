Alperen Şengün 'Hayatımın hatası olacaktı' diyerek o kulübü işaret etti

"Her zaman içimde NBA'e gideceğime dair bir his vardı. NBA'den teklif gelmiyor sana zaten, öyle bir teklif gibi bir şey yok. Beşiktaş'tayken önümde oynayacak kimse yoktu, ben oynayacaktım yani. Yediklerime, antrenmanlarıma çok dikkat ettim. Hamburger, tatlı yiyorlardı ama ben yemiyordum. Biraz kilo fazlam vardı ama aşırı zayıfladım. Sonuç olarak harika bir sezon geçirdim."



