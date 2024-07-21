Alperen Şengün 'Hayatımın hatası olacaktı' diyerek o kulübü işaret etti

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, katıldığı YouTube programında kariyeri hakkında merak edilenleri cevapladı. 21 yaşındaki basketbolcunun öne çıkan açıklamaları şöyle...
"Her zaman içimde NBA'e gideceğime dair bir his vardı. NBA'den teklif gelmiyor sana zaten, öyle bir teklif gibi bir şey yok. Beşiktaş'tayken önümde oynayacak kimse yoktu, ben oynayacaktım yani. Yediklerime, antrenmanlarıma çok dikkat ettim. Hamburger, tatlı yiyorlardı ama ben yemiyordum. Biraz kilo fazlam vardı ama aşırı zayıfladım. Sonuç olarak harika bir sezon geçirdim."
"Avrupa koçlar 'manyak' gibi. NBA'de öyle bir şey yok. LeBron'a Curry'ye bağıramaz koçu, 'Sen kimsin?' derler hemen. NBA'de oyuncular daha güçlü. Obradovic'i NBA'e götür olmaz mesela, oyuncular onu orada barındırmaz. Burada yaptığı şeyi orada yapamaz."
"Ben Türkiye'ye dönmek istemiyorum. Allah izin verirse basketbol hayatımı NBA'de bitirmek istiyorum. Sakatlık olur, o farklı bir şey. Ben Türkiye'ye dönmek istemiyorum zaten açıkçası, sadece yazları buradayım. Sezon içinde burada olmak istemiyorum. Ben oranın kültürüne de çok çabuk alıştım."
"Beşiktaş'ta sezon ortasında NBA konuşmaları başladı. 'Ben ne olursa olsun gideceğim' dedim ve gittim. Sonra bana Fenerbahçe'den teklif geldi. Türkiye'de kulüp oyuncuya soruyor 'Gitmek istiyor musun?' diye. İstemezsem gitmiyorum yani. Fenerbahçe çok uçuk bir teklif yapmıştı bana. Aylık 30 bin TL'ye oynuyorduk o zaman, İstanbul için hiçbir şeydi o para, ben ailemi de getirmiştim buraya."
"Fenerbahçe beni sezonun ortasında istiyordu ama 'Ben istemiyorum, gitmeyeceğim' dedim. Fenerbahçe'ye gitseydim bana büyük bir para vereceklerdi ama Beşiktaş'tayken NBA'den teklif geldiğinde bedelsiz gitme hakkım vardı, Fenerbahçe benim önümü kapatmayacaktı ama NBA için önemli bir para isteyecekti. Örneğin Fenerbahçe 3 milyon dolar isteseydi bunun 800 binini NBA ödüyor, kalanını sen ödüyorsun. Gitseydim hayatımın hatası olacaktı."
"Beşiktaş'ta 30 dakika oynarken Fener'e gidip 15 dakika oynamak istemedim. Sezon sonuna doğru NBA scout ekipleri bütün idmanlarımı izlemeye geliyordu artık. Her yerde çok iyi idman yaptım ama en çok gitmek istediğim Orlando'da çok kötü idman yaptım, çok yorulmuştum çünkü. Ben ilk 10'dan seçileceğimi düşünüyordum çünkü çok iyi bir sezon geçirmiştim. Geçmişimde de arızalı bir durum yoktu. 13-14 açıklanmaya başladı ve benim ismim hala okunmadı."
"Küçükken çok maç izliyordum ama idolüm yoktu. Semih Erden'i çok beğeniyordum, her yeri domine ediyordu. O zamanlar idolüm oydu diyebilirim, smaçları falan çok etkileyiciydi."
"Saha dışında heyecan oluyor tabii oynadığım oyunculara karşı ama sahada onu hissetmiyorum. LeBron'a karşı oynarken onun LeBron olduğunun farkına varmıyorum, 'Ben onu yiyeceğim' diyorum. Bir kere maç içinde bence geçtiğimde önümde LeBron'u gördüğümde 'Vay be Alperen, buraya geldin' hissine kapılmıştım sadece."