Altay Bayındır'dan Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı: 'Sen bu şekilde nasıl oynadın?'

Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır, kariyerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Spor'da konuşan Bayındır, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe ile eşleşince mutlu oldum. Tek maç oynanıyor ya kendi evinde ya da deplasmanda. Deplasmanda oynamak garip oluyor aslında (gülerek). Kadıköy'e gidiyorsun, ama bana deplasman gibi hissettirmiyor. Taraftarların beni güzel karşılayacağına eminim. Fenerbahçe’den çok güzel bir şekilde ayrıldım. Oynadığım dönemde aramızda özel bir bağ vardı. Bu maç, benim için çok özel ve anlamlı olacak. Yıllarca kaptanlığını yaptığım, birçok emek verdiğim, güzel anılar, bazen acılar biriktirdiğim takımıma rakip olacağım."
"Benim için çok özel bir durum. Birçok şey yaşadığım takımıma karşı rakip olacağım. Benim için gerçekten çok özel ve anlamlı bir maç olacak. Fenerbahçe'de ben çok kez tarif edilemez duygular yaşadım, bu da onlardan biri olacak."
"Fenerbahçe'de oynadığım dönemde çok özel şeyler yaşadım. Bazen acı şeyler de yaşadım. Özellikle son senemde. Taraftarda uzun süre şampiyon olamamanın verdiği bir heyecan ve istek vardı. Bu oyunculara olumsuz da yansıdı. 20. dakikada 1-0 geridesin, maç dönebilir ama taraftarın isteği zorlayabiliyor. Futbol basit bir oyun değil. Rakip de seni yenmek için oynuyor."
"Benim oynadığım dönemde birlik beraberliğin kopmuş olduğu dönemleri de yaşadım ben. Fenerbahçe'de oynadığım seneler boyunca elimden kaçırarak gol yemedim, ayağımın altından kaçırarak gol yemedim. Ciddi anlamda bir hatam olmadı. Bu tepkilerde biraz da uzun yıllar şampiyon olamamızın da etkisi vardı."
"İlk 3 senem Fenerbahçe'de üstüne koya koya ilerlediğim bir dönemdi. Dördüncü senem de öyle ama bir sakatlık yaşadım o sezon. Her gün iğne oluyordum, ağrı kesici içiyordum En son bel ve omurgayla ilgili iyi bir doktor buldum ve kendim buldum. Doktor bana çok kritik bir süreçte olduğumu belirterek 'sen bu şekilde nasıl oynadın?' dedi. Sonra ameliyat geçirdim. Ameliyat geçirdiğim dönemde de taraftarla kırgınlıklar oldu."
"Şu anda Fenerbahçe'nin güzel bir kadrosu var. Benim dönemimde değişkenlik gösteren bir savunma dizilimi vardı. 5-6 maç üst üste aynı savunma oyuncularıyla oynayamadım. Birçok farklı oyuncuyla oynadım. Bazı stoperler bazı pozisyonlarda topu ayağına ister ama senin onun bir tık önüne atıp koşu alanını açman lazım."
""11 yıllık sürenin ben 4 yılında kaledeydim. Tabii ki isterdim lig şampiyonluğunu kazanmak. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra eve gidip tek başıma ağladığımı da hatırlıyorum. O derece benimsemiştim."
"Jorge Jesus ile ilk yarı çok iyi başlangıç yaptık. Herkes rahat rahat maç izlemeye başladı. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarıda artık rakip takımlar sistemimizi çözmeye başladı."
"Teknik direktör Erik ten Hag'la Manchester United'da oynamamamla ilgili bir konuşmamız geçti. Ben hocanın kararına her zaman saygı duyarım ama oynamak için de her şeyi yaparım. Ben sadece sahaya odaklanıyorum."
"Avrupa'da oynayan birçok oyuncumuz için gerçeği yansıtmayan haberler çıktı. Ben olduğum takımda başarılı olmaya çalışan ve verdiği mücadelenin karşılığını almaya çalışan bir insanım ama tabi ki de zamanın ne göstereceğini kimse bilemez. Benim şu andaki düşüncem bulunduğum takımda ve alanda en iyi olabilmek için sonuna kadar çalışmaya devam etmek."