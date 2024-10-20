Altay Bayındır'dan Fenerbahçe ve Jorge Jesus itirafı: 'Sen bu şekilde nasıl oynadın?'

"Fenerbahçe ile eşleşince mutlu oldum. Tek maç oynanıyor ya kendi evinde ya da deplasmanda. Deplasmanda oynamak garip oluyor aslında (gülerek). Kadıköy'e gidiyorsun, ama bana deplasman gibi hissettirmiyor. Taraftarların beni güzel karşılayacağına eminim. Fenerbahçe’den çok güzel bir şekilde ayrıldım. Oynadığım dönemde aramızda özel bir bağ vardı. Bu maç, benim için çok özel ve anlamlı olacak. Yıllarca kaptanlığını yaptığım, birçok emek verdiğim, güzel anılar, bazen acılar biriktirdiğim takımıma rakip olacağım."