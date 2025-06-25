Ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan İspanyol yıldız Alvaro Morata'nın ayrılığı gerçekleşiyor. 32 yaşındaki forvet oyuncusu İtalya Serie A'ya geri dönüyor.
Kış transfer sezonunda Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Galatasaray'a katılan Alvaro Morata takımdan ayrılıyor.
Sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalan ve Türkiye Ligi'nde umduğunu bulamayan İspanyol golcü, İtalya Serie A'ya geri dönüyor.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre;
"Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılacak. Yıldız oyuncu, Serie A ekiplerinden Como ile resmi görüşmelere başladı."
Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como, Morata transferinde oldukça istekli. Görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı formayla toplamda 15 maçta forma giyerken 7 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi. Morata bu süreçte Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşadı.