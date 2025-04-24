Arda Güler İspanya'da gündem oldu: Bütün manşetlerde ilk sırada o var

Ancelotti'nin Getafe maçında Arda Güler'i takımın beyni olarak gördüğü belirtilirken, "Arda Güler, Real Madrid'in galibiyetinde belirleyici olan golünün ardından Ancelotti'yle içten bir sarılma gerçekleştirdi. İtalyan, onu sahada bir iletişim kaynağı gibi kullanarak, dağılmaya yüz tutmuş bir takımı ayakta tutmak için mümkün olan tüm talimatları ona verdi." denildi.