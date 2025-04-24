Arda Güler İspanya'da gündem oldu: Bütün manşetlerde ilk sırada o var

Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Arda Güler'in golüyle deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında İspanyol basını, Arda Güler'i manşetlerine taşıdı. İspanya'daki bütün manşetlerde ilk sırada Arda Güler vardı.
Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Getafe ile karşılaştı.
Mücadeleyi Real Madrid, Arda Güler'in attığı golle 1-0 kazandı.
Karşılaşma sonrasında İspanyol basını, Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.
İspanya'daki bütün manşetlerde ilk sırada Arda Güler vardı.
İspanyol basını, daha çok sol ayağını kullanan milli futbolcunun "harika bir gol" attığını yazarken, Real Madrid'de futbolcu değerlendirmelerinde tek üç yıldızı kaleci Thibaut Courtois ve Arda Güler'e verdi.
İşte İspanyol basınında Arda Güler ile ilgili yer alan haberler:
El Mundo da Arda Güler için Toni Kroos benzetmesi yaptı. Haberde, şu ifadeler kullanıldı:
"Madrid, önümüzdeki yıllardaki bulmacayı çözecek, Kroos'un erdemlerinin yerini dolduracak bir dahiyi umutsuzca arıyor ve Türk, tıpkı Alman gibi genç bir oyun kurucu ve bu pozisyonda büyüme potansiyeline sahip."
Real Madrid ile ilgili özel haberleriyle ön plana çıkan Defensa Central'de ise, "Arda Güler ve Courtois, Real Madrid'i ayakta tutuyor" manşeti kullanıldı.
Sport'ta yer alan haberde, Arda Güler'in Carlo Ancelotti ile ilişkisine değinildi.
Ancelotti'nin Getafe maçında Arda Güler'i takımın beyni olarak gördüğü belirtilirken, "Arda Güler, Real Madrid'in galibiyetinde belirleyici olan golünün ardından Ancelotti'yle içten bir sarılma gerçekleştirdi. İtalyan, onu sahada bir iletişim kaynağı gibi kullanarak, dağılmaya yüz tutmuş bir takımı ayakta tutmak için mümkün olan tüm talimatları ona verdi." denildi.
Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, internet sayfasında "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.
Marca'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı;
"Arda Güler, David Soria'yı şaşırtan alanın kenarından harika bir vuruşla Coliseum'da skoru açtı. Türk oyuncu, Ancelotti'nin Getafe karşısında Endrick, Brahim, Fran García, Lucas ve Alaba ile tamamladığı ilk B planının bir parçasıydı."
"Bu ‘ilk 11'de yer almayanlar’ grubunda Güler en göze çarpan oyuncuydu ve ilk yarının 21. dakikasında Madrid'i öne geçirdiği muhteşem golüyle maçtaki harika performansını doruğa çıkardı."
Bu gol, orta sahada Tchouaméni ve Valverde ile birlikte forma giydiği 15 numaralı Madrid' oyuncusu için parlak geçen birkaç dakikanın ardından pastanın üzerindeki krema gibiydi.
"Topun dolaşımında büyük rol oynadığı ve Getafe'nin hatlarını hassas, zehirli toplarla kırdığı birkaç dakikanın ardından, Coliseum çimlerine hükmettiği birkaç dakikayı taçlandırmak için ceza sahasının kenarından sağ ayağıyla yaptığı vuruş geldi. Bir mesajla gelen önemli bir goldü bu. Çünkü Güler'in kutlaması özeldi ve başrolde Ancelotti vardı."
"Oyuncu golü attıktan sonra takım arkadaşlarını geride bırakarak sahanın ortasına doğru koştu ve Lucas Vázquez ile kısa bir kucaklaşmanın ardından Ancelotti'yi kucaklamak için Madrid yedek kulübesine yöneldi."
"Türk oyuncu bu hareketiyle sezon boyunca takımda yer almaması nedeniyle teknik direktörle yaşadığı tartışmayı çözdü ve aynı zamanda geleceği belirsiz olan ve zor bir dönemden geçen İtalyan hocaya desteğini göstermek istedi. Hatta Ancelotti oyuncusuna bu jesti için teşekkür etti ve sevgi dolu bir öpücük verdiği Arda ile kucaklaşırken oldukça coşkuluydu."
"Getafe'ye attığı golle birlikte Arda Güler, Ancelotti'nin kendisine verdiği dakikaları en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor ve hücumda muhteşem bir etki gösteriyor."
"Sağ ayağıyla füze gibi bir vuruşla çok güzel bir gol attı ve takım arkadaşlarına yardımcı olarak sahada istediği yeri buldu."
AS'ta ise Arda Güler'in Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos'un performansına eş bir oyun ortaya koyduğu belirtildi.
Haberde, "Opta verilerine göre, Toni'nin sezon bazındaki ortalama %92'lik isabet oranına karşın, Türk'ün isabet oranı %87'ydi. Ama alışılmadık bir ısrarla Güler, 78 dakika sahada kaldığı sürede 77 pas denedi, bu pasların 67'si başarılıydı."
"Ancak en çok kendini gösterdiği zaman ilk yarıydı: 63 pas denemesinden 56'sında isabeti buldu. Karşılaştırmak gerekirse, geçen sezon Kroos her 90 dakikada 97.9 pas denedi ve 92.8'inde (%94.8) isabeti buldu." ifadeleri kullanıldı.
AS ayrıca Arda Güler'in golü için "Akıl almaz" ifadesini kullandı.