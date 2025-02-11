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Arda Güler Manchester City maçında oynayacak mı, ilk 11 mi? İşte Manchester City - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Arda Güler Manchester City maçında oynayacak mı, ilk 11 mi? İşte Manchester City - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

11:3011/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arda Güler’li Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler’ ligde oynanan son Atletico Madrid maçında forma şansı vermemişti. Bu maçta ilerleyen dakikalarda milli futbolcunun görev alması bekleniyor. Manchester City - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City, bu akşam sahasında son şampiyon Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.


İki ekip, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi'nde 13. kez rakip olacak.


Dev maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak.


Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. 

Söz konusu müsabakalarda taraflar 4'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.


Manchester ekibi, bu maçlarda 24 gol atarken, Madrid temsilcisi ise 22 gol buldu.


ARDA GÜLER MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11’ Mİ?


Milli yıldız Arda Güler ligde oynanan son maçta forma şansı bulamamıştı.


Carlo Ancelotti’nin bu maçta Arda Güler’e görev verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.



MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MANCHESTER CİTY

18 Stefan Ortega

3 Ruben Dias

22 Vitor de Oliveira Nunes dos Reis

82 Rico Lewis

10 Jack Grealish

14 Nicolas Gonzalez

19 İlkay Gündoğan

26 Savinho

75 Nico OReilly

87 James Mcatee

7 Omar Marmoush

REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

35 Raul

5 Jude Bellingham

8 Federico Valverde

14 Aurelien Tchouameni

17 Lucas Vazquez

19 Dani Ceballos

20 Francisco Garcia

7 Junior Vinicius

9 Kylian Mbappe

11 Rodrygo















#Arda Güler
#Real Madrid
#Manchester City

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