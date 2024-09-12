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Spor

Arda Güler'den olay cevap: 'Maç izlediğini düşünmüyorum'

Haber Merkezi
10:54 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:02 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

İspanya La Liga devi Real Madrid'de top koşturan milli yıldız Arda Güler'den olay bir cevap geldi.

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A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynadığı maçların kadrosunda bulunan Arda Güler, milli maçların sona ermesiyle birlikte Real Madrid'e geri döndü.

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EA FC 25 Real Madrid reyting tahmini etkinliğine katılan Arda Güler, verdiği tepki ile herkesi gülümsetti.

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Arda'nın tepkisi kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Etkinlikte Arda Güler'e 'şut reytingi' soruldu.

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Arda Güler, "Şut reytingim 85 olabilir. 6 şut, 6 gol" yanıtını verdi.

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EA FC 25 sunucucu ise şut gücünün 73 olduğunu açıkladı.

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Arda gülerek, 'Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum' dedi.

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Güler'in tepkisi orada bulunan futbolcular ve sunucuları da güldürdü.

#Real Madrid
#Arda Güler
#EA FC25
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