Arda Güler'den olay cevap: 'Maç izlediğini düşünmüyorum'

İspanya La Liga devi Real Madrid'de top koşturan milli yıldız Arda Güler'den olay bir cevap geldi.
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynadığı maçların kadrosunda bulunan Arda Güler, milli maçların sona ermesiyle birlikte Real Madrid'e geri döndü.
EA FC 25 Real Madrid reyting tahmini etkinliğine katılan Arda Güler, verdiği tepki ile herkesi gülümsetti.
Arda'nın tepkisi kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.
Etkinlikte Arda Güler'e 'şut reytingi' soruldu.
Arda Güler, "Şut reytingim 85 olabilir. 6 şut, 6 gol" yanıtını verdi.
EA FC 25 sunucucu ise şut gücünün 73 olduğunu açıkladı.
Arda gülerek, 'Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum' dedi.
Güler'in tepkisi orada bulunan futbolcular ve sunucuları da güldürdü.