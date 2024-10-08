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Arda Güler'den Real Madrid'i şok edecek karar: Bütün dengeler değişebilir

Arda Güler'den Real Madrid'i şok edecek karar: Bütün dengeler değişebilir

Haber Merkezi
13:528/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid forması giyen Arda Güler için, İspanyol medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid'de sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklara rağmen beklediği kadar süre alamayan Arda Güler'in yeni bir kararın arifesinde olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Endrick ve Mbappe'nin de takıma katılmasıyla Arda Güler için süre bulmak artık daha da zor.


Öte yandan milli futbolcunun bu sezon oynadığı karşılaşmalarda iyi performans sergilemesine rağmen, hiç skor katkısı yapamaması da süre almasını zorlaştırıyor.


Real Madrid cephesi Arda Güler'e olan inancını kaybetmemesine rağmen futbolcunun daha fazla forma giymek istediği ifade edildi.


Villarreal maçı öncesinde Ancelotti, Arda Güler'in neden az süre aldığının sorulmasına, "Rekabet çok fazla" diyerek cevap vermişti.


Tüm bu gelişmeler ışığında Arda Güler'in artık Ancelotti'ye inancını kaybettiği ve takımdan ayrılmayı bir seçenek olarak görebileceği belirtildi.


Sözleşmesinin bitmesine 5 yıl olan Arda Güler'in kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan ayrılabileceği iddia edildi.


Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını 10 maçta giydi.

#Arda Güler
#Real Madrid
#Ancelotti

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