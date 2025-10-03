Arda Kardeşler'e ödül gibi ceza

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanaoğlu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Gaziantep FK müsabakasının ardından hakem Arda Kardeşler'in verdiği bir kararla ilgili "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Elbette ki bunun bedeli çok ağırdır. Bunun arkasında ne varsa bunu çözmek benim görevimdir" açıklamasını yapmıştı.