Arda Turan Beşiktaş ve Trabzonspor’un eski futbolcusunu kaptı

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen futbolcuyu renklerine bağladı. Oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Adana Demirspor'dan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Dorukhan Toköz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dorukhan Toköz kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de doğan Dorukhan, futbol kariyerine genç yaşta başladı ve kısa sürede dikkat çeken bir performans sergileyerek adını duyurmayı başardı.
2015 yılında profesyonel kariyerine adım atan Toköz, Eskişehirspor A takımı ile ilk resmi maçına çıktı.
2018 yılında Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz, bu transferle birlikte kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı.
Toköz, burada 4 sezon boyunca forma giydi. Bu süre zarfında 105 lig maçında 11 gol atarak, 10 asist yaptı. 2021 yılında Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
2021 yılında Trabzonspor'a transfer olan Toköz, burada 2 sezon boyunca forma giydi. Bu süre zarfında 47 lig maçında 3 gol atarak, 3 asist yaptı.
2023-2024 sezonunda Adana Demirspor’a transfer olan Dorukhan 25 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.