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Arda Turan'dan Fenerbahçeli 2 oyuncuya kanca: Transfer etmek istiyor

Arda Turan'dan Fenerbahçeli 2 oyuncuya kanca: Transfer etmek istiyor

Haber Merkezi
11:131/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer dönemine sayılı günler kala, takımlar da çalışmalarını hızlandırdı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Fenerbahçeli 2 oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncularla yollar ayrılacak.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Fenerbahçeli 2 oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

Jose Mourinho tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Karagümrük'ten kadroya katılan ancak süre bulamayan Levent Mercan'a Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi.

Eyüp'ün iki oyuncuyu da devre arasında renklerine bağlamak için Fenerbahçe'yle görüşme yapacağı kaydedildi.

#Fenerbahçe
#Arda Turan
#Eyüpspor

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