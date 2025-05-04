Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu: Londra'da anlaşma sağladı

Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan, kariyerini Avrupa'da sürdürmeye hazırlanıyor. Arda Turan'ın yeni takımının belli olduğu ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu öğrenildi.

1 /6 Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, Avrupa'nın birçok takımının radarında yer alıyor.

2 /6 Turan, Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmesinin ardından yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor.

3 /6 Sports Digitale'in haberine göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya yakın.

4 /6 Habere göre Arda Turan ile Ukrayna ekibinin yetkilileri Londra'da bir araya geldi ve resmi görüşme yapıldı.

5 /6 Yapılan görüşme sonrası Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'in anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.