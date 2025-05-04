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Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu: Londra'da anlaşma sağladı

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu: Londra'da anlaşma sağladı

Haber Merkezi
10:394/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan, kariyerini Avrupa'da sürdürmeye hazırlanıyor. Arda Turan'ın yeni takımının belli olduğu ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu öğrenildi.

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, Avrupa'nın birçok takımının radarında yer alıyor.

Turan, Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmesinin ardından yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor.

Sports Digitale'in haberine göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya yakın.

Habere göre Arda Turan ile Ukrayna ekibinin yetkilileri Londra'da bir araya geldi ve resmi görüşme yapıldı.

Yapılan görüşme sonrası Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'in anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Eyüpspor ile toplam 80 maça çıkan Arda Turan; 44 galibiyet, 22 yenilgi ve 14 beraberlik alarak maç başına 1.83 puan ortalaması yakaladı.

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