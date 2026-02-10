Asensio'nun performansı İspanya'yı salladı: Beşiktaş'ın eski yıldızına benzetildi

Marca'da yer alan haberde, "'El Matador' Asensio, Süper Lig’deki yolculuğunda adeta önüne geleni 'avlamaya' devam ediyor. Mallorca, Espanyol, Real Madrid, PSG ve Aston Villa’nın eski oyuncusu olan yıldız isim, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği maçta bu kez 'Guti tarzı' topuk pasıyla yaptığı asistle yine belirleyici oldu." denildi. Haberin devamında ise şu ifadeler kullanıldı: