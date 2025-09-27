İspanya La Liga 7. haftasında Atletico Madrid ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Dev derbi bugün saat 17.15’te başlayacak. Xabi Alonso'nun Real Madrid'i 6'da 6 yaparak zirvede uçarken, Diego Simeone'nin Atletico'su 9 puanla 4. sırada. Arda Güler’in, Bellingham'ın sakatlıktan dönüşü sonrası orta sahada 10 numara pozisyonunda başlaması bekleniyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid ilk 11’leri belli oldu mu, sakat ve cezalılar kimler? İşte Atletico Madrid - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /7 La Liga'nın 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid - Real Madrid derbisi öncesi muhtemel kadrolar netleşti.



2 /7 ARDA GÜLER OYNAYACAK MI, İLK 11’Mİ? İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak olan derbi maçında Arda Güler için karar verildi.



3 /7 Jude Bellingham'ın iyileşmesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybedebileceği konuşulan milli futbolcumuz, Xabi Alonso'nun vazgeçilmezi olarak 11'de kalmaya devam edecek.



4 /7 El Nacional'in aktardığına göre, Alonso, Bellingham ile birebir görüşerek İngiliz oyuncuya derbide yedek kalacağını iletti.



5 /7 Arda Güler'in ise önceki maçlarda olduğu gibi orta sahada görev yapacağı belirtildi.



6 /7 Yedeklerde Real'de Camavinga, Ceballos, Rodrygo ve Endrick öne çıkıyor; Atletico'da ise De Paul, Simeone ve Lino bekliyor.

