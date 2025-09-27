İspanya La Liga 7. haftasında Atletico Madrid ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Dev derbi bugün saat 17.15’te başlayacak. Xabi Alonso'nun Real Madrid'i 6'da 6 yaparak zirvede uçarken, Diego Simeone'nin Atletico'su 9 puanla 4. sırada. Arda Güler’in, Bellingham'ın sakatlıktan dönüşü sonrası orta sahada 10 numara pozisyonunda başlaması bekleniyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid ilk 11’leri belli oldu mu, sakat ve cezalılar kimler? İşte Atletico Madrid - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
La Liga'nın 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid - Real Madrid derbisi öncesi muhtemel kadrolar netleşti.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI, İLK 11’Mİ?
İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak olan derbi maçında Arda Güler için karar verildi.
Jude Bellingham'ın iyileşmesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybedebileceği konuşulan milli futbolcumuz, Xabi Alonso'nun vazgeçilmezi olarak 11'de kalmaya devam edecek.
El Nacional'in aktardığına göre, Alonso, Bellingham ile birebir görüşerek İngiliz oyuncuya derbide yedek kalacağını iletti.
Arda Güler'in ise önceki maçlarda olduğu gibi orta sahada görev yapacağı belirtildi.
Yedeklerde Real'de Camavinga, Ceballos, Rodrygo ve Endrick öne çıkıyor; Atletico'da ise De Paul, Simeone ve Lino bekliyor.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ATLETİCO MADRİD
Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Koke, Barrios, Giuliano, Nico; Griezmann, Alvarez.
REAL MADRİD
Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Arda Güler, Vinicius; Mbappe.