Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, birçok kulübün transfer listesine girdi. Avrupa devlerinin istediği genç oyuncu için Marsilya, 15 milyon euroluk teklifini yükseltti.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürüyor.
Transfer edilecek oyuncular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.
TRT Spor'da yer alan habere göre; genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi.
Bologna, Marsilya ve Lyon’un bu transferde istekli olduğu gelen haberler arasında.
Ayrıca Yusuf Akçiçek için Marsilya'nın teklif yükselttiği öğrenildi.
Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın İstanbul’a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü kaydedildi.
Daha önce 15 milyon euro teklif eden Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon avroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe’ye iletti.
İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek’in uygun şartların oluşması halinde Avrupa’ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında.