Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: İtalyan gazeteci açıkladı

Galatasaray'ın son iki sezondur lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz'a, Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, sezonun dikkat çeken performanslarından biri de Barış Alper Yılmaz'ındı.
Genç futbolcuyu birçok Avrupa kulübü de yakından takip ediyor.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Barış Alper Yılmaz için Bologna'nın devrede olduğunu bildirdi.
Thiago Motta ile başarılı bir sezon geçiren Bologna, Serie A'da sezonu 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etti.
Thiago Motta ile yollarını ayıracak olan Bologna, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiriyor.
Italiano bu sezon Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamış ve Olympiakos'a kaybetmişti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 55 maça çıkıp 3 bin 402 dakika süre alan Barış Alper Yılmaz 7 gol, 12 asistlik istatistik yakaladı.
24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.