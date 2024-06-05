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Spor

Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: İtalyan gazeteci açıkladı

10:45 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:56 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Galatasaray'ın son iki sezondur lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz'a, Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, sezonun dikkat çeken performanslarından biri de Barış Alper Yılmaz'ındı.

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Genç futbolcuyu birçok Avrupa kulübü de yakından takip ediyor.

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İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Barış Alper Yılmaz için Bologna'nın devrede olduğunu bildirdi.

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Thiago Motta ile başarılı bir sezon geçiren Bologna, Serie A'da sezonu 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

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Thiago Motta ile yollarını ayıracak olan Bologna, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiriyor.

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Italiano bu sezon Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamış ve Olympiakos'a kaybetmişti.

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Bu sezon tüm kulvarlarda 55 maça çıkıp 3 bin 402 dakika süre alan Barış Alper Yılmaz 7 gol, 12 asistlik istatistik yakaladı.

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24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#Bologna
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