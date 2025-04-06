Barış Alper Yılmaz'ın babasından Fenerbahçeli isme: Psikolojik destek alsın

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Türkiye Kupası'ndaki olaylı derbiyle ilgili soruları cevapladı. Baba Yılmaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası'ndaki derbide oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe Antrenörü Salvatore Foti'yle gerginlik yaşamıştı. Olayların ardından iki isim de kırmızı kart görmüştü.
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, derbide yaşanan olaylarla ilgili konuştu ve Salvatore Foti hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Beyaz TV'ye konuşan Yüksel Yılmaz'la yapılan röportaj şöyle:
Derbide Barış'ın da içinde olduğu olaylar meydana geldi. Neler söylemek istersiniz?
"Çok söylenecek bir şey yok ama bilgisizlik ve cahillik olarak görürüm bu olayı. Bir hocanın öğrencisine küfür etmesi acizliktir, bilgisizliktir, cahilliktir."
Maçı televizyondan izlerken Barış'ın kavgaya girdiği anda neler hissettiniz?
"Üzüldüm, çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Bir hoca, bir futbolcuya küfür ediyorsa, hakaret ediyorsa... Ee üzüldüm, çok üzüldüm ama. Kendimi iyi hissetmedim."
Maç sonu Barış'la konuştunuz mu?
"Bizim maçla ilgili Barış'la diyaloğumuz yoktur. Maçla alakalı evde en ufak bir konuşmamız olmaz. O orada kalmıştır, bitmiştir."
Buradan Salvatore Foti'ye neler söylemek istersiniz?
"Eğitim alsın. Psikolojik destek alsın. Mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların da ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin, o sorumluluğu alsın, o bilinci alsın. Başka bir şey söyleyemiyorum."