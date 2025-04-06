Barış Alper Yılmaz'ın babasından Fenerbahçeli isme: Psikolojik destek alsın

Buradan Salvatore Foti'ye neler söylemek istersiniz?





"Eğitim alsın. Psikolojik destek alsın. Mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların da ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin, o sorumluluğu alsın, o bilinci alsın. Başka bir şey söyleyemiyorum."