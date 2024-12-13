Başakşehir kazandı Galatasaray berabere kaldı! İşte UEFA ülke puanında güncel durum

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, rakibi Malmö ile berabere kalırken Beşiktaş Bodo Glimt'e, Fenerbahçe ise Athletic Bilbao'ya mağlup oldu. Öte yandan Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Heidenheim'ı yenerek organizasyondaki ilk 3 puanını aldı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte Türkiye'nin puanı ve sıralaması...

1 /10 1- İNGİLTERE 98.249 PUAN

2 /10 2- İTALYA 86.106 PUAN

3 /10 3- İSPANYA 81.168 PUAN

4 /10 4- ALMANYA 78.035 PUAN

5 /10 5- FRANSA 64.655 PUAN

6 /10 6- HOLLANDA 59.566 PUAN

7 /10 7- PORTEKİZ 56.691 PUAN

8 /10 8- BELÇİKA 50.200 PUAN

9 /10 9- ÇEKYA 41.850 PUAN