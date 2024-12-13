Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Başakşehir kazandı Galatasaray berabere kaldı! İşte UEFA ülke puanında güncel durum

Başakşehir kazandı Galatasaray berabere kaldı! İşte UEFA ülke puanında güncel durum

09:4713/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, rakibi Malmö ile berabere kalırken Beşiktaş Bodo Glimt'e, Fenerbahçe ise Athletic Bilbao'ya mağlup oldu. Öte yandan Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Heidenheim'ı yenerek organizasyondaki ilk 3 puanını aldı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte Türkiye'nin puanı ve sıralaması...

1- İNGİLTERE 98.249 PUAN

2- İTALYA 86.106 PUAN

3- İSPANYA 81.168 PUAN

4- ALMANYA 78.035 PUAN 

5- FRANSA 64.655 PUAN 

6- HOLLANDA 59.566 PUAN

7- PORTEKİZ 56.691 PUAN

8- BELÇİKA 50.200 PUAN

9- ÇEKYA 41.850 PUAN 

10- TÜRKİYE 40.100 PUAN 

#UEFA
#Beşiktaş
#Başakşehir
#Galatasaray
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSPARK ücretlerine yüzde 115 zam: Bir saatlik otopark ücreti 150 TL oldu