Temsilcimiz RAMS Başakşehir Konferans Ligi’nde bu akşam deplasmanda Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Başakşehir play-off oynamak için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Başakşehir'in Konferans Ligi'nde puanı kaç, play-off oynayacak mı? İşte detaylar.

1 /10 UEFA Konferans Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, lig aşamasının tamamlanacağı 6. hafta mücadelesinde Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak.

2 /10 Belçika ekibi Cercle Brugge, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 10 puanla yedinci basamakta bulunuyor.



3 /10 Turuncu-lacivertli ekip bugüne kadar 3 farklı Belçika takımıyla toplam 6 maç oynadı.



4 /10 İstanbul ekibi, Club Brugge, Antwerp ve Gent ile oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

5 /10 Bu maçlarda 11 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. RAMS Başakşehir bu eşleşmelerde 2 kez de turu geçmeyi başardı.

6 /10 Öte yandan Avrupa'daki 61. maçına çıkacak Rams Başakşehir bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 15 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.



7 /10 Avrupa'da 90 gol atan İstanbul ekibi kalesinde ise 87 gole engel olamadı. Teknik direktör Çağdaş Atan ile Avrupa'da oynadığı 11 mücadelede ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, Cercle Brugge karşısında Atan yönetimindeki yedinci galibiyetini arayacak.



8 /10 Jan Breydel Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad düdük çalacak.



9 /10 Başakşehir'in Konferans Ligi'nde puanı kaç, play-off oynayacak mı?

Bu maç öncesinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Başakşehir 24. sırada yer alıyor. Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu maçtan galip gelmesi halinde play-off oynamaya hak kazanacak.





