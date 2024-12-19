Temsilcimiz RAMS Başakşehir Konferans Ligi’nde bu akşam deplasmanda Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Başakşehir play-off oynamak için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Başakşehir'in Konferans Ligi'nde puanı kaç, play-off oynayacak mı? İşte detaylar.
UEFA Konferans Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, lig aşamasının tamamlanacağı 6. hafta mücadelesinde Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak.
Belçika ekibi Cercle Brugge, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 10 puanla yedinci basamakta bulunuyor.
Turuncu-lacivertli ekip bugüne kadar 3 farklı Belçika takımıyla toplam 6 maç oynadı.
İstanbul ekibi, Club Brugge, Antwerp ve Gent ile oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Bu maçlarda 11 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. RAMS Başakşehir bu eşleşmelerde 2 kez de turu geçmeyi başardı.
Öte yandan Avrupa'daki 61. maçına çıkacak Rams Başakşehir bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 15 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.
Avrupa'da 90 gol atan İstanbul ekibi kalesinde ise 87 gole engel olamadı. Teknik direktör Çağdaş Atan ile Avrupa'da oynadığı 11 mücadelede ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, Cercle Brugge karşısında Atan yönetimindeki yedinci galibiyetini arayacak.
Jan Breydel Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad düdük çalacak.
Başakşehir'in Konferans Ligi'nde puanı kaç, play-off oynayacak mı?
Bu maç öncesinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Başakşehir 24. sırada yer alıyor. Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu maçtan galip gelmesi halinde play-off oynamaya hak kazanacak.
Beraberlik durumunda ise rakiplerinin aldığı sonuçlara göre play-off oynayıp oynamayacağı netleşecek.