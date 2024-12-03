Bayern Münih'te Sacha Boey ayrılığı yakın: Yeni adresini duyurdular

Bayern Münih'te forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey'in adı transferde anılmaya devam ediyor. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, 24 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Ligeu 1 olabilir.
Bayern Münih'te forma giyen eski Galatasaraylı sağ bek Sacha Boey'in adı transferde anılmaya devam ediyor.
Alman ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Fransız oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
L'Equipe'in haberine göre; Marsilya, Sacha Boey'i ara transfer döneminde kiralamak istiyor. Münih'in kiralamaya sıcak baktığı da belirtildi.
Bu sezon sakatlığından dolayı forma şansı bulmakta sorun yaşayan ve dört maça çıkan Boey, 1 asistle oynadı.