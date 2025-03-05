BENFİCA - BARCELONA CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica evinde Barcelona’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Portekiz takımlarına konuk olduğu son 10 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Barcelona zorlu deplasmandan avantajlı bir şekilde dönmek istiyor. Avrupa kupalarında İspanyol takımlarını konuk ettiği ilk üç maçın ikisini kazanan Benfica ise bu akşam galibiyet peşinde olacak. Peki, Benfica - Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Benfica - Barcelona maçı canlı izleme ekranı…

1 /14 Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Benfica’ya konuk olacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.



2 /14 Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Benfica ile 10 kez karşılaşan Barcelona, Manchester United (11) ile birlikte Portekiz ekibine en fazla rakip olan iki takımdan biri olacak.



3 /14 Benfica, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4+ gol attığı 40 iç saha maçı arasında galip gelemediği tek karşılaşmayı, bu sezon Barcelona'ya 5-4 mağlup olarak oynadı.



4 /14 Avrupa kupalarında İspanyol takımlarını konuk ettiği ilk üç maçın ikisini kazanan Benfica, daha sonraki 12 iç saha karşılaşmasından iki galibiyet çıkarabildi (4B 6M).



5 /14 Portekiz takımlarına konuk olduğu son 10 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Barcelona (7G 2B), tek mağlubiyetini Eylül 2021'de Benfica deplasmanında aldı.



6 /14 Bu sezon çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi maçı toplam 35 gole sahne olan Benfica (ortalama 3.5; Attığı 20-15 Yediği), turnuva tarihinde daha yüksek ortalamayla tamamladığı tek sezonu 2022/23'te yaşadı (3.9).



7 /14 Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 10 maça çıkan teknik direktörler arasında galibiyet yüzdesi en yüksek isim Hansi Flick (%85; 22/26).



8 /14 Benfica santrforu Vangelis Pavlidis, bu sezon çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi maçında dokuz gole doğrudan katkı sağladı (7 gol & 2 asist). Turnuva tarihinde tek sezonda bir Portekiz takımının formasıyla çift haneli sayılara ulaşan tek isim 1999/2000'de 10 gol atan Jardel (Porto).



9 /14 Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Hansi Flick yönetiminde çıktığı 21 Şampiyonlar Ligi maçında 24 gol attı.



10 /14 Bu sezon Barcelona'ya rakip olduğu Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapan Vangelis Pavlidis, turnuva tarihinde Kylian Mbappe'nin (2020/21) ardından bir sezonda Katalan ekibine karşı 4+ gole ulaşan ikinci oyuncu olmak istiyor.



11 /14 Barcelona forması giyen Raphinha, bu sezon çıktığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçında 12 gole doğrudan katkı sağladı (8 gol & 4 asist). Turnuva tarihinde sadece iki Brezilyalı oyuncu tek sezonda daha yüksek sayıya ulaştı: Roberto Firmino (2017/18; 17) & Kaka (2006/07; 13).



12 /14 KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün bu kritik maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Bruno Lage Portekiz Kupası çeyrek finalinde her iki milli yıldıza ilk 11’de görev vermişti.







13 /14 BENFİCA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Benfica - Barcelona maçı bu akşam saat 23.00’de TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

