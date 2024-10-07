Benfica bu sefer Fenerbahçeli yıldız için geliyor

Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu’nu renklerine bağlayan Benfica, Fenerbahçe’li yıldızı gözüne kestirdi. Benfica teknik direktörü Bruno Lage 26 yaşındaki yıldızı ısrarla istiyor. Portekiz ekibinin ara transfer sezonunda Fenerbahçe’ye resmi teklifte bulunması bekleniyor. Detaylar haberimizde.
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun ardından bu kez Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için harekete geçiyor.
Portekiz basınından Correiro da Manha'da yer alan habere göre, Benfica'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve hedefinin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.
Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ve teknik heyetin, İsmail Yüksek'in transferini milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği belirtildi.
Benfica'nın orta sahasında Florentino Luis'in özelliklerinde bir başka isim olmadığı, Portekiz ekibinde yönetimin teknik direktör Bruno Lage'nin transfer isteğini karşılamak istediği ve orta saha takviyesi konusunda 10 milyon euro'ya kadar çıkabileceği vurgulandı.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe forması altında 91 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
İsmail Yüksek