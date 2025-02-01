Bu sezon Eyüpspor formasıyla toplamda 20 maça çıkarken 9 kez kalesini gole kapattı. 24 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro. Kariyerinde Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Ümraniyespor ve Eyüpspor formalarını terletti.