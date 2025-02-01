Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor kalecisi Berke Özer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin 24 yaşındaki milli file bekçisiyle anlaşma sağladığı belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren kaleci Berke Özer'in adı transferde anılıyor.
Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kendisine teklifler olduğunu doğrulayan başarılı file bekçisi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Savaş Çorlu'nun haberine göre; Berke Özer, Galatasaray ile uzun görüşmelerin ardından sözlü anlaşmaya vardı.
Eyüpspor Kulübü, 24 yaşındaki kaleciyi bonservisle Galatasaray’a göndermek istiyor. İki kulübün yapacağı görüşmelerin ardından bu transferin olumlu tamamlanacağı aktarıldı.
Transfer söylentileri sonrası Berke Özer'in genç yaşlarda Galatasaray aleyhine yaptığı paylaşımlar tekrardan gündem oldu.
PAYLAŞIMLARINDAN DOLAYI PİŞMAN
Özer, katıldığı bir programda, “Keşke o tweetleri atmasaydım. Bugün 25 yaşındayım. Daha başka bir olgunlukla hayatımı yaşıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon Eyüpspor formasıyla toplamda 20 maça çıkarken 9 kez kalesini gole kapattı. 24 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro. Kariyerinde Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Ümraniyespor ve Eyüpspor formalarını terletti.