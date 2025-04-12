Beşiktaş - Başakşehir FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Necip Uysal, Uduokhai, Emirhan Topçu ile kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç karşılaşmada görev yapamayacak. Peki, Beşiktaş’ta Başakşehir maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /11 Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, Avrupa kupalarını hedefleyen Rams Başakşehir'i ağırlayacak.



2 /11 Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı. Ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.



3 /11 BEŞİKTAŞ’TA SAKAT VE CEZALILAR KİMLER? Kadrosunda stoper olarak görev yapabilen 5 oyuncusu bulunan siyah-beyazlı ekipte, Başakşehir karşısında sadece Gabriel Paulista forma giyebilecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Necip Uysal, Uduokhai, Emirhan Topçu ile kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç karşılaşmada görev yapamayacak.



4 /11 Savunmada yaşanan soruna nasıl çözüm üreteceği merakla beklenen Ole Gunnar Solskjaer'in üçlü savunma ile sahada yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



5 /11 BEŞİKTAŞ’TA SARI KART SINIRINDA KİMLER VAR? Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



6 /11 Konuk Rams Başakşehir ise Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 42 puanla 6. sırada girdi. Oynadığı son 2 müsabakayı kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında almayı hedeflediği puan ya da puanlarla avrupa kupalarına katılma iddiasını sürmeye çalışacak Rams Başakşehir, siyah-beyazlı takım ile oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.



7 /11 Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 2'şer yenilgi ve beraberlik yaşadı. Başakşehir, Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı.



8 /11 Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de konuk takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda 14 puan elde edebildi. Turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 13 maçın 4'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.



9 /11 Çağdaş Atan'ın ekibi, Beşiktaş'ı yendiği takdirde bu sezon dış sahada ilk kez üst üste galibiyet sevinci yaşayacak. Onur Ergün'den faydalanamayacak Başakşehir'de Opoku ve Lima'nın durumları maç saatinde belli olacak.

10 /11 Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Futbolseverler zorlu mücadeleyi, beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edilebilecek.

