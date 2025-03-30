Beşiktaş derbisi sonrası bileti kesildi! Galatasaray'da sürpriz karar

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, rakibine 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı. Sarı-kırmızılılarda birçok futbolcu eleştirilerin odağında yer alırken yıldız isimle sezon sonunda yolların ayrılabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde alınan 2-1'lik yenilgi sonrası önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara, son dönemde sergilediği performansla eleştiri konusu olmuştu.
Özellikle taraftarlar ligin ilk bölümünde gösterdiği performanstan uzak kalan 25 yaşındaki Gabriel Sara'ya eleştirilerde bulunmuştu.
A Spor'da yer alan habere göre Brezilyalı futbolcu ile düşük oyunu sonrası yeni sezonda yolların ayrılabileceği iddia edildi.
Yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde Sara'ya 'kal' demeyeceği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı takımın Norwich'ten 18 milyon Euro'ya aldığı Sara, bu sezon çıktığı 37 maçta 2 gol atarken 7 de asist yaptı.