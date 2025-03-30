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Beşiktaş derbisi sonrası bileti kesildi! Galatasaray'da sürpriz karar

Beşiktaş derbisi sonrası bileti kesildi! Galatasaray'da sürpriz karar

13:5730/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, rakibine 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı. Sarı-kırmızılılarda birçok futbolcu eleştirilerin odağında yer alırken yıldız isimle sezon sonunda yolların ayrılabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde alınan 2-1'lik yenilgi sonrası önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara, son dönemde sergilediği performansla eleştiri konusu olmuştu.

Özellikle taraftarlar ligin ilk bölümünde gösterdiği performanstan uzak kalan 25 yaşındaki Gabriel Sara'ya eleştirilerde bulunmuştu.

A Spor'da yer alan habere göre Brezilyalı futbolcu ile düşük oyunu sonrası yeni sezonda yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde Sara'ya 'kal' demeyeceği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı takımın Norwich'ten 18 milyon Euro'ya aldığı Sara, bu sezon çıktığı 37 maçta 2 gol atarken 7 de asist yaptı.

#Galatasaray
#Beşiktaş
#Gabriel Sara

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