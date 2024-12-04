Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Nefes kesecek hafta sonu oynanacak. 361. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda galibiyet üstünlüğü Fenerbahçe’de bulunuyor. Sarı-lacivertliler rakibine karşı 133 kez galip gelirken 130 kez mağlup oldu. 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik haftada mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 137'nci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 49-42'lik üstünlüğü bulunuyor (45B).
Süper Lig tarihinde en fazla beraberliğe sahne olan eşleşme Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında (45). Ezeli rakipler arasında oynanan son yedi karşılaşmanın dördü eşitlikle sonuçlandı (Beşiktaş 1G-2G Fenerbahçe).
Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (42) ve gol yediği (157) rakibi Beşiktaş ancak iki ekip arasındaki son yedi lig maçının sadece biri siyah-beyazlıların galibiyetiyle sona erdi (4B 2M).
Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Beşiktaş, taraftarı önünde üst üste üç karşılaşmayı puansız geçtiği son dönemin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmuştu (Aralık 2023-Ocak 2024).
Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 26 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor (21G 5B). Lig tarihinde Galatasaray (iki kez) ile birlikte dış sahada daha uzun serilere imza atan iki ekipten biri Beşiktaş (33 maç; Nisan 1991-Mayıs 1993).
Süper Lig'de İstanbul takımlarını ağırladığı son altı maçın dördünü kaybeden Beşiktaş (2G), daha önceki 43 karşılaşmada bu sayıda mağlubiyet yaşamıştı (26G 13B 4M).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (36) ve en az gol yiyen (12) takım olan Fenerbahçe (+24), lig tarihinde 13'üncü maçlar itibarıyla daha yüksek bir gol averajını sadece 1959/60'ta yakaladı (+27).
Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de Hatayspor ile birlikte ceza sahası dışından gol yemeyen üç takım konumunda. Şu ana kadar fileleri bu şekilde sarı-lacivertlilerden daha fazla havalandıran bir ekip ise bulunmuyor (4; Eyüpspor & Göztepe).
Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan oyuncu olan Ciro Immobile (9 gol; 12 maç), 2007/08'den bu yana Beşiktaş formasıyla 10 lig golüne en hızlı ulaşan oyuncu olmak için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon en fazla resmi maç golü atan oyuncu olan Edin Dzeko (13 gol; 22 maç), kariyerinde Beşiktaş deplasmanına yaptığı iki ziyarette de fileleri havalandırdı (Aralık 2023; Fenerbahçe & Kasım 2009; Wolfsburg).
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 7 Aralık Cumartesi saat 19.00’da başlayacak.