Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de Hatayspor ile birlikte ceza sahası dışından gol yemeyen üç takım konumunda. Şu ana kadar fileleri bu şekilde sarı-lacivertlilerden daha fazla havalandıran bir ekip ise bulunmuyor (4; Eyüpspor & Göztepe).