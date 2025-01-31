Beşiktaş ve Galatasaray yenildi, Fenerbahçe berabere kaldı! İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı yaşandı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanda kritik maçlara çıktı. Beşiktaş, Twente'ye, Galatasaray da Ajax'a mağlup olurken Fenerbahçe Midtjylland ile berabere kaldı. Bu sonuçların ardından ülke puanı da güncellendi. İşte son durum...

1 /15 UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta müsabakaları oynandı. İlk 8'e kalan ve play-off oynayacak takımlar belli oldu.

2 /15 Beşiktaş, deplasmanda Twente'ye 1-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı.

3 /15 Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

4 /15 Öte yandan Galatasaray deplasmanda Ajax'a 2-1 yenildi ve yoluna play-off turundan devam edecek.

5 /15 Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin son durumu...

6 /15 1- İngiltere: 106,624

7 /15 2- İtalya: 92,668

8 /15 3- İspanya: 87,739

9 /15 4- Almanya: 82,581

10 /15 5- Fransa: 69,093

11 /15 6- Hollanda: 63,816

12 /15 7- Portekiz: 60,766

13 /15 8- Belçika: 54,350

14 /15 9- Çekya: 43,300