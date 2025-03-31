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Beşiktaş yenilgisi sonrası tahminler değişti: Süper Lig’in şampiyonu…

Beşiktaş yenilgisi sonrası tahminler değişti: Süper Lig’in şampiyonu…

13:2331/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk tahmini güncellendi! Ligin 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Ünlü futbol veri sitesi Euro Clup Index derbinin ardından şampiyonluk tahmini ve puanlamayı listeledi.

Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından Süper Lig'de sarı kırmızılı takımla Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi de farklı bir boyut kazandı.


Sarı lacivertliler bir maç eksiğiyle ezeli rakibinin 6 puan arkasında yer alırken, futbol veri sitesi Euro Club Index de Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonuna ilişkin tahminlerini güncelledi.


İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu:


19- Adana Demirspor: 4 puan



18- Hatayspor: 26 puan



17- Sivasspor: 37 puan



16- Bodrum FK: 38 puan



15- Kayserispor: 39 puan



14- Alanyaspor: 41 puan



13- Konyaspor: 45 puan



12- Rizespor: 45 puan



11- Antalyaspor: 47 puan



10- Göztepe: 49 puan



9- Trabzonspor: 49 puan



8- Gaziantep FK: 49 puan



7- Başakşehir: 50 puan



6- Kasımpaşa: 50 puan



5- Eyüpspor: 56 puan



4- Samsunspor: 62 puan



3- Beşiktaş: 64 puan



2- Fenerbahçe: 88 puan





1- Galatasaray: 91 puan



#Beşiktaş
#Galatasaray
#Euro Clup Index

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