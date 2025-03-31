Beşiktaş yenilgisi sonrası tahminler değişti: Süper Lig’in şampiyonu…

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk tahmini güncellendi! Ligin 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Ünlü futbol veri sitesi Euro Clup Index derbinin ardından şampiyonluk tahmini ve puanlamayı listeledi.
Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından Süper Lig'de sarı kırmızılı takımla Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi de farklı bir boyut kazandı.
Sarı lacivertliler bir maç eksiğiyle ezeli rakibinin 6 puan arkasında yer alırken, futbol veri sitesi Euro Club Index de Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonuna ilişkin tahminlerini güncelledi.
İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu:
19- Adana Demirspor: 4 puan
18- Hatayspor: 26 puan
17- Sivasspor: 37 puan
16- Bodrum FK: 38 puan
15- Kayserispor: 39 puan
14- Alanyaspor: 41 puan
13- Konyaspor: 45 puan
12- Rizespor: 45 puan
11- Antalyaspor: 47 puan
10- Göztepe: 49 puan
9- Trabzonspor: 49 puan
8- Gaziantep FK: 49 puan
7- Başakşehir: 50 puan
6- Kasımpaşa: 50 puan
5- Eyüpspor: 56 puan
4- Samsunspor: 62 puan
3- Beşiktaş: 64 puan
2- Fenerbahçe: 88 puan
1- Galatasaray: 91 puan